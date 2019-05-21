الامم المتحدة: تنظيم داعش بدأ بالظهور مجددا في ليبيا

وأكد سلامة خلال إحاطة لمجلس الأمن بشأن تطورات الوضع في ليبيا، أنه "تم تسجيل 4 هجمات لداعش في ليبيا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن هذا الأمر مقلق للغاية".

وشدد سلامة أنه "على الأمم المتحدة أن تضع حدا للنزاع الدموي في ليبيا"، مشيرا إلى أن "النسيج الاجتماعي في هذا البلد يتدهور والكراهية تزداد ما يهدد بحرب أهلية شاملة".



وصرح المبعوث الأممي إلى ليبيا بأن "بعض الدول تزيد الاحتقان في ليبيا عبر تزويد بعض الأطراف بالأسلحة".