وأكد سلامة خلال إحاطة لمجلس الأمن بشأن تطورات الوضع في ليبيا، أنه "تم تسجيل 4 هجمات لداعش في ليبيا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن هذا الأمر مقلق للغاية".
وشدد سلامة أنه "على الأمم المتحدة أن تضع حدا للنزاع الدموي في ليبيا"، مشيرا إلى أن "النسيج الاجتماعي في هذا البلد يتدهور والكراهية تزداد ما يهدد بحرب أهلية شاملة".
وصرح المبعوث الأممي إلى ليبيا بأن "بعض الدول تزيد الاحتقان في ليبيا عبر تزويد بعض الأطراف بالأسلحة".
وشدد سلامة أنه "على الأمم المتحدة أن تضع حدا للنزاع الدموي في ليبيا"، مشيرا إلى أن "النسيج الاجتماعي في هذا البلد يتدهور والكراهية تزداد ما يهدد بحرب أهلية شاملة".
وصرح المبعوث الأممي إلى ليبيا بأن "بعض الدول تزيد الاحتقان في ليبيا عبر تزويد بعض الأطراف بالأسلحة".
كانت هذه تفاصيل خبر الامم المتحدة: تنظيم داعش بدأ بالظهور مجددا في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.