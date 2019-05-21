مجلس كربلاء يكشف عن تأجيل إقالة الطريحي إلى الأيام المقبلة

وقال الطريحي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس محافظة كربلاء لم يعرض او يبت بالطلب الموقع من أعضاء المجلس باقالة المحافظ عقيل الطريحي في جلسة اليوم".
وأضاف أنه "تم تأجيل إقالة الطريحي إلى الايام القليلة القادمة".
وكان مصدر محلي في كربلاء قد أفاد، اليوم الثلاثاء، بأن مجلس المحافظة فشل باقالة المحافظ عقيل الطريحي.
وأضاف أنه "تم تأجيل إقالة الطريحي إلى الايام القليلة القادمة".
وكان مصدر محلي في كربلاء قد أفاد، اليوم الثلاثاء، بأن مجلس المحافظة فشل باقالة المحافظ عقيل الطريحي.
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