11 لاعباً محروماً من اللعب في الجولة 28 بالدوري الممتاز

وضمت القائمة 11 لاعباً وهم كل من:
عقيل مهدي (الميناء)
اكرم رحيم (نفط ميسان)
حسن خيري (نفط ميسان)
عمر علي (فريق الحسين)
خضر علي (نفط الوسط)
سلام شاكر (الطلبة)
سجاد احمد (الديوانية)
محمد رضا (الزوراء)
محمد سعيد (الحدود)
طاهر حميد (النجف)
علي رشيد (النجف)
يذكر ان منافسات الجولة انطلقت، يوم امس الاثنين، باقامة مباراة واحدة جمعت بين الميناء والصناعات الكهربائية وانتهت بالتعادل الايجابي 2-2.
عقيل مهدي (الميناء)
اكرم رحيم (نفط ميسان)
حسن خيري (نفط ميسان)
عمر علي (فريق الحسين)
خضر علي (نفط الوسط)
سلام شاكر (الطلبة)
سجاد احمد (الديوانية)
محمد رضا (الزوراء)
محمد سعيد (الحدود)
طاهر حميد (النجف)
علي رشيد (النجف)
يذكر ان منافسات الجولة انطلقت، يوم امس الاثنين، باقامة مباراة واحدة جمعت بين الميناء والصناعات الكهربائية وانتهت بالتعادل الايجابي 2-2.
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