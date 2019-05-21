

عقيل مهدي (الميناء)

اكرم رحيم (نفط ميسان)

حسن خيري (نفط ميسان)

عمر علي (فريق الحسين)

خضر علي (نفط الوسط)

سلام شاكر (الطلبة)

سجاد احمد (الديوانية)

محمد رضا (الزوراء)

محمد سعيد (الحدود)

طاهر حميد (النجف)

علي رشيد (النجف) وضمت القائمة 11 لاعباً وهم كل من:عقيل مهدي (الميناء)اكرم رحيم (نفط ميسان)حسن خيري (نفط ميسان)عمر علي (فريق الحسين)خضر علي (نفط الوسط)سلام شاكر (الطلبة)سجاد احمد (الديوانية)محمد رضا (الزوراء)محمد سعيد (الحدود)طاهر حميد (النجف)علي رشيد (النجف) يذكر ان منافسات الجولة انطلقت، يوم امس الاثنين، باقامة مباراة واحدة جمعت بين الميناء والصناعات الكهربائية وانتهت بالتعادل الايجابي 2-2.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 11 لاعباً محروماً من اللعب في الجولة 28 بالدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.