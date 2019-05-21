مجلس الوزراء يقرر منح الاسر المشمولة بقانون الحماية الاجتماعية 100 ألف دينار

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مجلس الوزراء وافق على قرارات المجلس الوزاري للطاقة المأخوذة في الجلسة 18، بشأن اتفاقية التسوية للعقد المرقم (EFP10 – 10200 ) بين شركةLEIGHTON OFFSHORE وشركة نفط البصرة" .واضاف ان "المجلس قرر سحب يد الموظفين المحالين الى القضاء بقضية أو اكثر، كما خوّل مجلس الوزراء وزير التربية معالجة الامور الطارئة المتعلقة بدوام الطلبة واحتياجاتهم" .

وتابع المكتب، أن "المجلس صوت على منح الاسر المشمولة بقانون الحماية الاجتماعية مبلغا قدره مائة الف دينار لكل اسرة ، كما قرر المجلس شمول طلبة كلية الادارة الصناعية للنفط والغاز بقناة النخبة".

واوضح المكتب، أن "مجلس الوزراء وافق على إهداء (6) سيارات اسعاف من دائرة صحة النجف الى العتبة العلوية المقدسة، اضافة الى الموافقة على استبدال المركبات القديمة المستخدمة في سفاراتنا في الخارج".



ولفت المكتب، الى ان "المجلس صوت على إعفاء مشاريع القرض الألماني من رسوم حماية المنتج المحلي".