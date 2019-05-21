مجلس الوزراء يصوت على تحديد موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات

وأضاف أن "المجلس قرر الموافقة على أولويات مشاريع الاتفاقيات والتوصية الى مجلس النواب العراقي بشأن المضي في تشريع مشاريع القوانين بشأن الاتفاقيات عدد (26)".
وصوت مجلس الوزراء بحسب البيان على "تحديد موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات بعد انجاز عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس النواب".
كما قرر المجلس "تعديل قراري مجلس الوزراء المرقمين (287) لسنة 2015 و(2) لسنة2017 بشأن صلاحية تأجير (أكشاك) لذوي الاحتياجات الخاصة".
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