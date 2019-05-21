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وكان مالك مول البشير في النجف جواد الكرعاوي (ابو اكثم) قد أكد بتاريخ(15-5-2019) أن عدداً من المتظاهرين هاجموا المول في المحافظة.
وتظاهر العشرات من المواطنين في النجف، (الاربعاء 15-5-2019) امام مول في المحافظة، للمطالبة باغلاقه، فيما اطلقت الشركة المسؤولة عن حماية المول النار في الهواء لتفريق المتظاهرين ما ادى الى مقتل شخص واصابة اخرين بجروح.
كانت هذه تفاصيل خبر بالوثائق.. صاحب مول البشير يطالب الرئاسات الثلاث بتعويضه ومحاسبة المقصرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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