بالوثائق.. صاحب مول البشير يطالب الرئاسات الثلاث بتعويضه ومحاسبة المقصرين

وكان مالك مول البشير في النجف جواد الكرعاوي (ابو اكثم) قد أكد بتاريخ(15-5-2019) أن عدداً من المتظاهرين هاجموا المول في المحافظة.

وتظاهر العشرات من المواطنين في النجف، (الاربعاء 15-5-2019) امام مول في المحافظة، للمطالبة باغلاقه، فيما اطلقت الشركة المسؤولة عن حماية المول النار في الهواء لتفريق المتظاهرين ما ادى الى مقتل شخص واصابة اخرين بجروح.