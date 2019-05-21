مؤسسة دولية توقع مذكرة تفاهم مع مصرف التنمية الدولي

وأضاف البيان أن "من شأن هذه الاتفاقية ان تساعد مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل على تعزيز مكانته محلياً ودعم شركات القطاع الخاص والعام".
ولفت المصرف في بيانه الى أن "التعاون القائم بين مؤسسة التمويل الدولية ومصرف التنمية الدولي يهدف إلى تسهيل وصول زبائن البنك إلى الخدمات المالية مثل القروض والتمويل التجاري وأشكال التمويل الأخرى، الأمر الذي يساعدهم في النهاية على خلق فرص العمل والمساهمة الفعالة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
من جانبه، قال زياد خلف عبد، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي إن "هذه الاتفاقية تترجم وتؤكد ما وصل إليه من المصرف من نضج مصرفي وتنفيذا إلى الممارسات الرائدة في الحوكمة المؤسسية بالإضافة إلى امتلاكه إلى بنية تحتية ضخمة في نظم التكنولوجيا المصرفية وحفاظه على مركز مالي رصين وقوي الأمر الذي ساهم في توقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)".
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