الان تتابع واشنطن: الطائرات الصينية المسيرة يمكن استخدامها للتجسس والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
حذرت الولايات المتحدة من أن الطائرات المسيرة الصينية الصنع يمكن أن تستخدم للتجسس وتعطي بكين إمكان “الوصول بلا عوائق” إلى معلومات تتعلق بمستخدميها.
وذكرت شبكة سي.إن.إن، أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أصدرت، الإثنين، تحذيرًا أشارت فيه إلى الخطر المحتمل على صعيد المعلومات الذي تشكله الطائرات المسيرة المصنوعة في الصين.
ولم تسم المذكرة أي مصنع، لكن 70% من الطائرات المدنية المسيرة في العالم مصنوعة لدى شركة دي.جي.آي الصينية.
وأضافت المذكرة أن الإدارة الأمريكية قلقة جدًا حيال المنتجات التكنولوجية التي تدخل بيانات أمريكية إلى أراضي دولة استبدادية وتسمح لأجهزة اسخباراتها بالوصول بحرية إلى هذه البيانات أو إساءة استخدامها بطريقة أخرى.
وتخوض الصين والولايات المتحدة حربًا تجارية ومعركة من أجل الهيمنة التكنولوجية.
وباسم الأمن القومي، منعت إدارة ترامب الأسبوع الماضي الشركات الأمريكية من بيع معدات متطورة لشركة هواوي، المتهمة بالتجسس لمصلحة بكين.
ودافعت شركة دي.جي.آي عن نفسها، الثلاثاء، في بيان قالت فيه إن الأمن هو جوهر كل ما نقوم به.
وأضافت الشركة الأولى في العالم على صعيد صنع الطائرات المسيرة، أن الحكومة الأمريكية وكبرى الشركات، في البلاد تحققت من تقنيتنا بشكل مستقل.
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