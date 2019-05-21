الان تتابع مبعوث الأمم المتحدة يحذر من حرب طويلة ودامية في ليبيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، اليوم الثلاثاء، من أن المعركة للوصول إلى طرابلس تشكل “مجرد بداية حرب طويلة ودامية”، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف تدفق الأسلحة الذي يؤجج القتال.
وقال غسان سلامة أمام مجلس الأمن الدولي: “العنف على مشارف طرابلس هو مجرد بداية حرب طويلة ودامية على السواحل الجنوبية للمتوسط، ما يعرض للخطر أمن الدول المجاورة لليبيا ومنطقة المتوسط بشكل أوسع”.
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