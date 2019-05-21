الان تتابع المرصد السوري: أجهزة نظام الأسد تواصل حملاتها التعسفية في غوطة دمشق الشرقية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365 واصلت الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد تنفيذ حملة مداهمات في مدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية بالتزامن مع اعتقالها العشرات من الشبان والرجال. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان، أن دوريات تتبع لفرع المخابرات الجوية داهمت عدة منازل في بلدات سقبا وحمورية وبيت سوى، واعتقلت عدة أشخاص وجرى اقتيادهم إلى فرع المخابرات الجوية في مدينة حرستا شرق العاصمة دمشق.

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