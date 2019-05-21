قررت النيابة العامة المصرية إعادة تشريح جثمان زكي مبارك القتيل الفلسطيني في سجون تركيا، لمعرفة السبب الحقيقي لوفاته.
ووصل جثمان الفلسطيني زكي مبارك إلى مطار القاهرة الدولي، الإثنين الماضي، من تركيا، وكانت في استقباله أسرة المتوفى، وممثل السفارة الفلسطينية بالقاهرة.
وأمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، الثلاثاء، ببدء التحقيق في مقتل الفلسطيني زكي مبارك في تركيا، الذي زعمت السلطات التركية أن سبب الوفاة هو انتحاره شنقا.
وانتقل رئيس نيابة الحوادث إلى المستشفى الذي يتواجد به الجثمان للمعاينة، إضافة إلى الاستعانة بفريق تحقيق من النيابة العامة للاستماع إلى أقوال بعض أفراد عائلة القتيل الفلسطيني، للتعرف على ملابسات الواقعة، كما يستمع فريق آخر من النيابة المصرية إلى شهادة عدد من أقارب ومعارف زكي مبارك بمحكمة شمال القاهرة.
وبحسب تقرير الطب الشرعي الصادر عن تركيا الذي حصلت عليه "العين الإخبارية" فإن سبب الوفاة "نتيجة إصابته بالجروح"، وليس الانتحار شنقا، كما ادعت السلطات التركية.
واختفى الفلسطيني زكي مبارك من تركيا مطلع أبريل/نيسان الماضي، وبعد 17 يوما أعلنت السلطات التركية اعتقاله، واتهم زكريا مبارك شقيق الفلسطيني النظام التركي باختطاف شقيقه.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. النيابة تقرر إعادة تشريح جثمان الفلسطيني زكي مبارك الذي قتل بسجون تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.