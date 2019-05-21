وزير الخارجية الأردنى يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة تطورات الأزمة السورية

وأكد الصفدى - خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، دعم الجهود التى تبذلها الأمم المتحدة لحل الأزمة وفق حل يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وأمنها واستقرارها، ويتيح ظروف العودة الطوعية للاجئين الذين يستضيفهم الأردن.
وشدد على مركزية مسار جنيف فى الجهود الدولية المستهدفة حل الأزمة وفق القرار 2254، مشيرًا إلى حرص الأردن على تعزيز الشراكة المثمرة مع الأمم المتحدة وتطوير التعاون معها لتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة.
من جهته.. أشاد البمعوث الأممى بيدرسون بالتعاون بين الأردن والأمم المتحدة فى جهود حل الأزمة السورية، مثمنًا الدور الإنسانى الكبير الذى تقوم به الأردن إزاء اللاجئين السوريين.
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