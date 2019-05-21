ترقب إماراتي لحفل زفاف أبناء الشيخ محمد بن راشد

وتترقب الإمارات حفل الزفاف الذي من المتوقع أن يكون زفافًا مبهرًا واستثنائيًا، خاصة وأنه يشمل أبناء حاكم دبي الثلاثة معًا. وذلك بحسب "إرم نيوز".
وسبق أن لفتت الدعوات التي تم توزيعها في عقد القران الأنظار، نظرًا لأنها كانت فريدة من نوعها، حيث تم توزيع الحلوى العمانية الشهيرة، مقرونة ببطاقات الدعوة على المدعوين، كنوع من الهدية "اللذيذة"، التي تسر المدعوين الصائمين على موائد إفطارهم.
وتضمنت الدعوة أواني ذهبية كبيرة اللون، مملوءة بالحلوة العمانية، وقد وضعت في صندوق كبير، تم تطريز دعوة عقد القران عليه.
ونشرت ذلك مربية شهيرة للأسرة الحاكمة في دبي منذ عقود، عبر حسابها المعروف في "انستغرام"، باسم ماما نورا.
يذكر أن ولي عهد دبي، الشيخ حمدان، عقد قرانه على ابنة خالته الشيخة شيخة بنت سعيد بن ثاني آل مكتوم، فيما عقد قران الشيخ مكتوم على ابنة خالته الشيخة مريم بنت بطي آل مكتوم، وعقد قران الشيخ أحمد على ابنة عم والدته الشيخة مدية بنت دلموج آل مكتوم.
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