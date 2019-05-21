وسلم السفير السعودى لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد آل سعود، الرسالة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى وذلك خلال اللقاء الذى عقد بينهما بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وعدد من المسؤولين فى وزارة الخارجية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الكويتى يتسلم رسالة خطية من نظيره السعودى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.