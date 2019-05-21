شكرا لقرائتكم بومبيو: "ممكن جداً" أن تكون إيران وراء اعتداءات الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إنه "من الممكن جدا" أن تكون إيران تقف وراء اعتداءات الخليج العربي.

وأضاف: "بالنظر إلى جميع النزاعات الإقليمية التي شهدناها في العقد الماضي وشكل هذه الهجمات، يبدون أنه من الممكن جدا أن تكون إيران وراءها".

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واتهمت الرياض طهران بإصدار أوامر بشن هجمات بطائرات مسيرة على محطتين لضخ النفط في السعودية.

وقد أعلنت ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً مسؤوليتها عنها. ووقعت هذه الهجمات بعد يومين من تعرض أربع سفن بينها ناقلتا نفط سعوديتان للتخريب قبالة ساحل دولة الإمارات.

والأحد ذكر الأسطول الأميركي الخامس الذي مقره البحرين أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت "دوريات أمنية مكثفة" في المياه الدولية بالخليج يوم السبت، تحسباً لأي هجمات إيرانية محتملة.