شكرا لقرائتكم واشنطن: تهديد إيران ما زال مرتفعاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان الثلاثاء أنه "تم وقف" احتمال شن هجمات على الأميركيين على الرغم من أن التهديد الذي تمثله إيران في المنطقة ما زال مرتفعاً.

وقال للصحافيين في مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) "أعتقد بأن خطواتنا كانت حكيمة جداً وأوقفنا احتمال شن هجمات على الأميركيين وهذا هو المهم للغاية".

وأضاف "أود أن أقول إننا في فترة ما زال فيها التهديد مرتفعاً ومهمتنا هي التأكد من عدم حدوث سوء تقدير من جانب الإيرانيين".

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والثلاثاء، أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن بغداد سترسل وفدين إلى الولايات المتحدة وإيران، من أجل تهدئة التوتر الذي تصاعد بينهما مؤخراً.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أدرجت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحرس الثوري الأيراني على القائمة السوداء لـ"التنظيمات الإرهابية" وشددت عقوباتها بحق طهران، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي قبل عام.

وازداد منسوب التوتر إثر نشر الولايات المتحدة حاملة طائرات وقاذفات بي-52 في الخليج قبل أكثر من أسبوع للتصدّي لما قالت إنّها "تهديدات" مصدرها إيران. كما أمرت إدارة ترمب الطاقم الدبلوماسي الأميركي غير الأساسي بمغادرة العراق، بسبب تهديدات من مجموعات عراقية مسلحة مدعومة من طهران.