حذر مدير مصلحة الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، من "خطورة تطورات الأحداث حول إيران"، داعيا إلى "ضرورة تغلب العقل على اندفاع بعض القادة السياسيين"، مشيراً إلى انه "من الواضح أن الوضع يتطور بسيناريو مقلق للغاية والسبب الأولي بديهي للجميع، وهو قصة انسحاب الولايات المتحدة مما يسمى بالصفقة النووية الإيرانية".
ولفت إلى ان "معظم الدول على يقين تام مع ذلك بأن إيران تلتزم بشكل كامل بتعهداتها في إطار هذا الاتفاق، ولهذا السبب يكتسب تأجيج الوضع من قبل الولايات المتحدة طابعا خطيرا للغاية"، مشيراً إلى أنه "من المهم في هذا السياق أن تضبط الأطراف مشاعرها، ويجب منع تغلب اندفاع بعض القادة السياسيين على صوت العقل، والتحليل الرصين للأمر الواقع، والاستنتاجات الرصينة حول الطريقة الخطيرة التي يمكن أن تتطور بها الأوضاع، إذا اتخذ المرء قرارات متسرعة أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر مدير الاستخبارات بخارجية روسيا: إيران تلتزم بشكل كامل بتعهداتها بالاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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