رئيس حكومة سوريا: نرحب بمشاركة الشركات الهندية في مرحلة إعادة الإعمار

أعرب رئيس ​مجلس الوزراء​ السوري ​عماد خميس​ عن "تقديره لجمهورية ​الهند​ ​حكومة​ وشعباً لمواقفها الثابتة تجاه ما يجري في ​سوريا​ من حرب إرهابية"، موضحاً "أهمية وضع أسس متينة لعلاقات اقتصادية تحقق تطلعات شعبي البلدين ومصالحهما المشتركة إضافة إلى تعزيز التعاون والشراكة بين المؤسسات والشركات السورية والهندية".

وأشار خميس إلى أن "سوريا تتطلع لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والعلمية مع الهند والاستفادة من خبرات الجانب الهندي المتقدمة في مجال تقنية المعلومات"، مبدياً "ترحيبه بمشاركة الشركات والفعاليات الاقتصادية الهندية في إقامة مشروعات استثمارية بمرحلة إعادة الإعمار ما يسهم في دفع العلاقات إلى مستوى متقدم في جميع المجالات".