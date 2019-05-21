شاناهان: التهديد الإيراني مرتفع وأنهينا احتمال شن هجمات على الأميركيين

أوضح وزير الدفاع الأميركي بالوكالة ​باتريك شاناهان​، أنّ "​القوات الأميركية​ في المنطقة ليست لخوض حرب مع ​إيران​، لكن التهديد الإيراني لازال مرتفعًا وعلينا أن لا نتجاهل ذلك. يجب التأكّد من عدم وجود سوء تقدير من جانب إيران". وحول التهديدات الإيرانية، لفت إلى "أنّنا أنهينا احتمال شنّ هجمات على الأميركيين".

وركّز في تصريح على أنّ "تحرّك قواتنا أتاح درء مخاطر تهديدات إيران".