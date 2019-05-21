بومبيو: من المرجح جدا أن تكون إيران خلف الهجمات في الخليج

وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ إلى أنه "من المرجح جدا أن تكون ​إيران​ خلف الهجمات في ​الخليج​"، مشيراً إلى "اننا أوضحنا بشكل جلي لإيران أننا لن نسمح لها في التخفي وراء قوات وكلائها وإذا تعرضت مصالح أميركية لهجمات إن كان من إيران بشكل مباشر أو من خلال وكلائها فسنرد بالطريقة الملائمة على إيران".

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