أعلنت منظمة ​الامم المتحدة​ أنه "منذ 2012 وحتى الآن، تشرد اكثر من 3.5 مليون افغاني بسبب الاشتباكات والصراعات المسلحة في هذا البلد، حيث دخل اكثر من مليون شخص منهم الى ​ايران​"، مشيرةً إلى أنه "من بين كل 3 افغانيين، فإن شخصا واحدا مشرد او اضطر للهجرة من البلد".

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كانت هذه تفاصيل خبر الامم المتحدة: أكثر من مليون مهاجر افغاني دخلوا ايران خلال السنوات الـ6 الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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