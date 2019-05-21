إفراج موقت عن 5 قادة انفصاليين كتالونيين للمشاركة في جلسة لبرلمان إسبانيا

أفرج موقتًا عن خمسة قادة انفصاليين كتالونيين، هم كلّ من أوريول خونكيراس وجوردي سانشيز وجوري تورول وجوزيب رول وراؤول روميفا، ليتمكّنوا من المشاركة في الجلسة الإفتتاحية للبرلمان الإسباني وتسلّم مهامهم فيه.
وكان قد انتُخب النواب الأربعة والسيناتور في 28 نيسان الماضي، لكن من المقرّر أن تصوّت غرفتا البرلمان الجديد على تعليق مهامهم مباشرةً، كونهم قيد الحبس الإحتياطي لمحاكمتهم على خلفيّة دورهم في محاولة انفصال كتالونيا عن إسبانيا في عام 2017.
وأكّدت نائبة رئيس الحكومة الاشتراكية كارمن كالفو أنّ "تعليق مهامهم أمر مؤكّد. لا يمكنهم أداء دورهم".
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