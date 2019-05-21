دعا ممثّل شركة "هواوي" لدى الاتحاد الأوروبي، ابراهام ليو، الاتحاد إلى "التحرّك"، بعد إدراج "هواوي" على لائحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب السوداء.
وركّز على أنّ "عملاق الإتصالات الصيني وقع ضحية هجمات إدارة ترامب". وشدّد في شأن القرار الأميركي على أنّ "هذا ليس هجومًا على "هواوي" فحسب، وإنّما هجوم على النظام الليبرالي الّذي يقوم على أساس قوانين. هذا أمر خطير". ولفت إلى أنّ "الآن، وصل الأمر إلى "هواوي"، وغدًا يمكن أن يحصل لأيّ شركة دوليّة أُخرى".
وسأل الأوروبيين: "هل يمكننا غضّ النظر عن مثل هذا التصرّف؟ إذا قمنا بذلك فما ستكون العواقب المحتملة لمثل هذا التغاضي؟".
كانت هذه تفاصيل خبر "هواوي" حضت الاتحاد الأوروبي على التحرك بعدما أدرجها ترامب على اللائحة السوداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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