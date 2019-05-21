النشرة: مروحية تابعة لقوات اليونيفيل تحلق فوق خط الانسحاب عند تخوم مزارع شبعا

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأنه "تحلق في هذه الاثناء ​مروحية​ تابعة ل​قوات اليونيفيل​ فوق خط الانسحاب عند تخوم ​مزارع شبعا​، حيث تنفذ طلعات استكشافية على علو منخفض انطلاقا من محور ​العباسية​ وحتى مرتفعات ​جبل الشيخ​ مرورا بتلال سدانة وبركة النقار خراج ​بلدة شبعا​".

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