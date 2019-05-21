القصيفي استقبل مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بلبنان وعرض معه العلاقات الاعلامية

إستقبل نقيب محرري ​الصحافة​ ال​لبنان​ية ​جوزيف القصيفي​، في مكتبه بدار النقابة، مدير مكتب "وكالة الأنباء ​السعودية​" في لبنان حسن العنزي، بحضور نائب النقيب نافذ قوّاص.

وتم خلال اللقاء عرض العلاقات الاعلاميّة بين لبنان والسعودية، والدور الذي يؤديه مكتب الوكالة في ​بيروت​ من أجل توثيقها وتعميقها، وهي علاقات ترقى الى عقود طويلة من الزمن، إضطلع فيها صحافيون لبنانيون بمهمات بارزة أسهمت في تطوير القطاع الاعلامي في السعودية.

ونوّه العنزي بـ "الدور الرائد للصحافة اللبنانية عربّياً، وخليجياً، معرباً عن الاستعداد لإعادة نسج التعاون معها على أساس تبادل الخبرات وابقاء التواصل قائماً".

شكر القصيفي لمدير وكالة (واس) زيارته، مؤكدّاً أن "​نقابة المحررين​ تكّن الاحترام الشديد للدول العربية الشقيقة، وتسعى الى توطيد صلاتها بها. وأن مكتب الوكالة في بيروت، كان أول مكاتبها خارج حدود السعودية. وهذا ما يعكس تقديرها لدور لبنان الطليعي في الصحافة العربية، وعلى مكانته في مجال الاعلام. وانها لم تبدل قناعتها تجاه هذا الموضوع، آملين في تعاون أوسع وأشمل يعود بالخير على البلدين".