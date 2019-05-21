لفت وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ​محمود قماطي​، عقب جلسة ​مجلس الوزراء​ الّتي كانت مخصّصة لاستكمال مناقشة مشروع ​الموازنة​، إلى أنّ "غدًا ستجري قراءة أخيرة للموازنة في جلسة تُعقد ظهرًا في السراي الحكومي".

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كانت هذه تفاصيل خبر قماطي: غدا قراءة أخيرة للموازنة في جلسة تعقد ظهرا في السراي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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