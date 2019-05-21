اللواء ابراهيم التقى نائب وزير الدفاع الإيطالي ومؤسس فرقة كركلا

إلتقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم نائب وزير الدفاع الإيطالي رافاييل ڤولبي يرافقه سفير ايطاليا في لبنان ماسيمو ماروتي ووفد من السفارة وجرى بحث الأوضاع العامة في المنطقة وسبل تعزيز التعاون بين المديرية وأجهزة وزارة الدفاع الإيطالية.
وكان اللواء ابراهيم قد استقبل قبل الظهر مؤسس فرقة كركلا الفنان عبدالحليم كركلا ووفد من فرقة "مسرح كركلا" الذين أطلعوه على العروض الفنية التي ستقدمها الفرقة في الولايات المتحدة الأميركية اعتباراً من الأول من حزيران المقبل.
من جهته أعرب اللواء ابراهيم عن محبته وتقديره للفرقة وأعمالها متمنّياً لأعضائها النجاح في جولتهم الأميركية.
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