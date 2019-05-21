اللواء ابراهيم التقى نائب وزير الدفاع الإيطالي ومؤسس فرقة كركلا

إلتقى المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ نائب وزير الدفاع الإيطالي رافاييل ڤولبي يرافقه سفير ايطاليا في ​لبنان​ ​ماسيمو ماروتي​ ووفد من السفارة وجرى بحث الأوضاع العامة في المنطقة وسبل تعزيز التعاون بين المديرية وأجهزة ​وزارة الدفاع​ الإيطالية.

وكان اللواء ابراهيم قد استقبل قبل الظهر مؤسس فرقة كركلا الفنان عبدالحليم كركلا ووفد من فرقة "مسرح كركلا" الذين أطلعوه على العروض الفنية التي ستقدمها الفرقة في ​الولايات المتحدة الأميركية​ اعتباراً من الأول من حزيران المقبل.

من جهته أعرب اللواء ابراهيم عن محبته وتقديره للفرقة وأعمالها متمنّياً لأعضائها النجاح في جولتهم الأميركية.