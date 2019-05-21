رياضية أشيع عن علاقة بوتن بها "تلد توأما"

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وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن صديقة بوتن "المحتملة"؛ وهي لاعبة الجمباز السابقة، ألينا كبايفا، أنجبت توأما من ذكرين، خلال الآونة الأخيرة.
ولم يصدر أي إعلان رسمي بشأن الولادة من الرياضية التي سبق لها أن أحرزت الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية، أما الكرملين فهو لا يخوض دائما في حياة الرئيس الخاصة.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، تم تخصيص طابق بأكمله داخل إحدى المراكز الطبية الفخمة في موسكو، لأجل ولادة الرياضية السابقة.
وبحسب مصدر صحفي روسي، فإن صديقة بوتن المفترضة أنجبت التوأم عن طريق عملية قيصرية، وحضر عدد من ضباط الشرطة إلى المركز الطبي قبل الولادة.
فضلا عن ذلك، تم إبعاد أغلب الموظفين في المركز الطبي خلال الولادة، وهذا الأمر اعتبره كثيرون بمثابة مؤشر على "العلاقة" بالرئيس لأن العناية برياضية سابقة لا يتطلب كل هذه الاحتياطات.
وفي سنة 2014، أعلن بوتن وزوجته، ليودميلا، طلاقهما، بشكل رسمي، لكن الشائعات تقول إن علاقة الرئيس بلاعبة الجمباز تعود إلى أكثر من عشر سنوات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.