دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الكاثوليك في سريلانكا يحيون ذكرى مرور شهر على هجمات كنائس

كولومبو (رويترز) - أضاء كاثوليك في سريلانكا الشموع وأدوا الصلوات خلال قداس يوم الثلاثاء أمام كنيسة تعرضت لهجوم إسلاميين متشددين ضمن تفجيرات في عيد القيامة أودت بحياة ما يزيد على 250 شخصا.

واستهدفت هجمات أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فاخرة في 21 أبريل نيسان، مما أحدث صدمة واسعة في سريلانكا التي تمتعت بهدوء نسبي خلال السنوات العشر الماضية بعد انتهاء حرب أهلية استمرت 25 عاما.

واحتشد مئات المصلين، ومنهم ناجون من التفجيرات وأقارب للضحايا، خارج كنيسة سان أنتوني الكاثوليكية في العاصمة كولومبو لإحياء ذكرى الحادث.

وبينما تعمل قوات البحرية على إعادة ترميم الكنيسة ذات الواجهة بيضاء اللون، كانت الشرطة تمشط المنطقة المحيطة بها بمصاحبة الكلاب البوليسية.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)