وفاة بطل الفورمولا 1 النمساوي نِكي لاودا عن 70 عاما

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters

توفي في وقت متأخر من يوم الإثنين المتسابق النمساوي، وبطل الفورمولا 1، نِكي لاودا عن 70 عاما.

وكان لاودا فاز ببطولة العالم لسيارات الفورمولا 1 ثلاث مرات، اثنان منها مع فريق فيراري الايطالي في عامي 1975 و1977.

وفي عام 1984، فاز ببطولة العالم مع فريق مكلارين.

وقالت فيراري الثلاثاء إنها "أصيبت بحزن كبير" لوفاة لاودا الذي حقق بطولتين لصالح الفريق.

وجاء في تصريح أدلت به فيراري في موقعها الألكتروني، "كلنا في فيراري نشعر بحزن كبير لسماعنا نبأ وفاة صديقنا العزيز نِكي لاودا".

وجاء في التصريح الذي نشرته فيراري في موقعها في تويتر، "فاز لاودا ببطولتين عاميتين مع فريقنا، وستبقى ذكراه دائما في قلوبنا وقلوب متابعينا. تعازينا القلبية لأسرته واصدقائه".

وكان لاودا مثّل فيراري في أربعة مواسم من 1974 إلى 1977، وفاز ببطولة العالم في عامي 1975 و1977.

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وفي عام 1976، واثناء قيادته لسيارة فيراري في سباق ألمانيا للجائزة الكبرى، تعرض لحادث مروع أصيب فيه بحروق خطيرة.

ولكنه عاد بعد تلك الإصابة ليفوز بلقبين، ثم ليصبح رجل أعمال ناجحا إذ أسس شركة طيران حملت اسمه.

من جانبه، قال رئيس فريق مرسيدس للفورمولا 1، توتو وولف، إن لاودا "لا يعوّض". © PA نِكي لاودا في أيام مجده

يذكر أن لاودا، الذي خضع لعملية زرع رئة قبل شهور ثمانية، كان يعمل مديرا غير تنفيذي لفريق مرسيدس منذ عام 2012، وكان عاملا أساسيا في اقناع بطل العالم لويس هاميلتون في الانتقال للفريق في عام 2013.

وفاز هاميلتون بأربع بطولات عالمية منذ انضمامه إلى فريق مرسيدس، كما فاز الفريق بخمس بطولات للمنتجين.

وقال وولف في تصريح، "لقد فقد فريق مرسيدس مصدر الهام. فقد كان نِكي في السنوات الست والنصف الأخيرة صادقا إلى أقصى الحدود ومخلصا أشد الإخلاص. لقد كان من الشرف أنه نعده ضمن فريقنا."