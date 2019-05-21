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السيسى يستعرض تطوير مصلحة الضرائب ويوجه بالإسراع فى تطبيق التحول الرقمي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - الرئيس يتابع خطوات الخاصة بسداد مديونية الخزانة وبنك الاستثمار القومي لصالح صناديق المعاشات

 

اجتمع االرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد معيط وزير المالية.

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وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول خطوات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، وتطبيق آليات التحصيل الإلكتروني والإقرارات الضريبية الإلكترونية على مستوى الجمهورية، وكذا خطة الحكومة للتحول الرقمي لجميع التعاملات والخدمات الحكومية.

 

ووجه الرئيس بالإسراع بالخطوات التنفيذية لتطبيق التحول الرقمى، لرفع الأداء المالي للدولة وللتيسير على المواطنين، ولصون إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومي، وذلك اتساقاً مع تحقيق مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل.

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