شكرا لقرائتكم خبر عن النائب يسرى الأسيوطى: هل تشترى المحافظات جرائد ومجلات بـ100 جنيه يوميا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تخصيص مبالغ كبيرة فى موازنات المحافظات لشراء الصحف والمجلات، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة موازنات عدد من المحافظات ومنها (دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية).

وخلال مناقشة موازنة محافظة دمياط، تساءل النائب يسرى الأسيوطى، عضو لجنة الإدارة المحلية، عن سبب تخصيص مبلغ 35 ألف جنيه لبند (شراء الجرائد والمجلات)، قائلا: "هل تشترى جرائد ومجلات بـ100 جنيه فى اليوم؟!".

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وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، بالإشارة إلى هذا الأمر متكرر فى موازنات بعض المحافظات والهيئات التى ناقشتها اللجنة، موضحا أن موازنة إحدى الهيئات مخصص فيها مبلغ 70 ألف جنيه لشراء الجرائد والمجلات.

فيما استكمل النائب يسرى الأسيوطى، حديثه، منتقدا وجود تفاوت بين الإيرادات والمصروفات فى الموازنات الخاصة بالمحافظات.