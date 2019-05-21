شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل التخطيط أمام البرلمان: 434.7 مليون جنيه لتنفيذ 7 مشروعات رئيسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض شعراوى عبد المنعم، ممثل وزارة التخطيط، مشروع موازنة قطاع الخدمات العامة التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والتى بلغت جملته خلال العام المالى الجديد 2019/2020 نحو 434 مليون جنيه و681 ألف مقابل 331 مليونا و499 ألف جنيه العام المالى الجارى 2018/2019.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسى، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التخطيط والجهات التابعة لها العام المالى 2019/2020.
وقال ممثل وزارة التخطيط، أن تقديرات جملة الاستثمارات (الباب السادس) ارتفعت فى العام الجديد 2019/2020، لتصل إلى 400 مليون جنيه مقابل 331 مليون جنيه و499 ألف جنيه العام المالى الجارى 2018/2019.
وأشار شعراوى عبد المنعم، إلى القطاع منوط بـ7 مشروعات رئيسية ومنها استكمال التطوير المؤسسى وتطوير وحدات المرور، وربط قواعد البيانات بالرقم القومى، وحصر وتسجيل الملكية العقارية.
كانت هذه تفاصيل خبر ممثل التخطيط أمام البرلمان: 434.7 مليون جنيه لتنفيذ 7 مشروعات رئيسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.