شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل التخطيط أمام البرلمان: 434.7 مليون جنيه لتنفيذ 7 مشروعات رئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض شعراوى عبد المنعم، ممثل وزارة التخطيط، مشروع موازنة قطاع الخدمات العامة التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والتى بلغت جملته خلال العام المالى الجديد 2019/2020 نحو 434 مليون جنيه و681 ألف مقابل 331 مليونا و499 ألف جنيه العام المالى الجارى 2018/2019.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسى، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التخطيط والجهات التابعة لها العام المالى 2019/2020.

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وقال ممثل وزارة التخطيط، أن تقديرات جملة الاستثمارات (الباب السادس) ارتفعت فى العام الجديد 2019/2020، لتصل إلى 400 مليون جنيه مقابل 331 مليون جنيه و499 ألف جنيه العام المالى الجارى 2018/2019.

وأشار شعراوى عبد المنعم، إلى القطاع منوط بـ7 مشروعات رئيسية ومنها استكمال التطوير المؤسسى وتطوير وحدات المرور، وربط قواعد البيانات بالرقم القومى، وحصر وتسجيل الملكية العقارية.