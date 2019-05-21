شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" تطالب بمذكرة تفصيلة عن المشروعات العاجلة المنفذة بالعام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، وزارة التخطيط بإيفادها بمذكرة تفصيلية عن المشروعات العاجلة التى نفذتها خلال العام المالى الجارى 2018/2019، والمستهدفات خلال العام الجديد 2019/2020.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسى، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التخطيط والجهات التابعة لها العام المالى 2019/2020، بعد استعراض شعراوى عبد المنعم، ممثل وزارة التخطيط تفاصيل الباب السادس من مشروع موازنة ديوان عام وزارة التخطيط للعام الجديد وتبلغ 13 مليارا و459 مليونا و250 ألف جنيه مقابل 13 مليارا و511 مليونا و500 ألف جنيه العام المالى الجارى.

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وقال شعراوى، أن هذا المبلغ يمثل احتياطات لتمويل الخطط المستقبلية العاجلة لاسيما خطتى استراتيجة التنمية 2030، واستراتيجة البحث العلمى، الأمر الذى دفع الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة للتساؤل عما إذا كان هناك مخصص إضافى للبحث العلمى، فعلق ممثل التخطيط للتأكيد على أن المبلغ المدرج فى يتعلق بمشروعات تطوير البحث العلمى فى مصر وتتعلق بكافة الوزارات.

فتدخل النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة للتسأؤل مجددًا، عما إذا كان هناك إضافة فى مخصصات البحث العلمى غير المدرج لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أم أن المدرج فى الباب السادس يخص مشروعات عاجلة، فرد ممثل التخطيط قائلا ً: " أنها مشروعات عاجلة".