شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول حادث في تاريخ الطيران المدنى.. أبريل 1922 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأجواء الفرنسية اول حادث طيران مدني يقع في الجو، حيث وقع الحادث في السابع من أبريل عام 1922 بعد اصطدام طائرتين الأولى فرنسية والثانية انجليزية فوق مدينة بيكاردي، وراح ضحية الحادث كل من كانوا على الطائرتين وعددهم 7 أشخاص .

وتعود اسباب الحادث لانتشار الضباب الكثيف فوق الأجواء الفرنسية وكانت الطائرة الفرنسية والتي كانت تحمل اسم Goliath ذات التسجيل F-GEAD وهي طائرة ذات جناحين تم تحويلها من طائرة عسكرية في الحرب العالمية الأولى إلى طائرة مدنية مخصصة لنقل الركاب وكانت في طريقها من ليبورجيه إلى كارديون، على متنها 5 ركاب بما فيهم طاقم الطائرة ، بينما كانت الرحلة الثانية تحمل اسم de Havilland DH-18A التابعة لشركة ديلمر الانجليزية وكانت مخصصة لنقل البريد وكانت متجهة من كارديون إلى ليبورجيه ولكن بسبب الضباب الكثيف والمطر لم يتمكن الطيارين من رؤية بعدهما واصطدما ببعضهما ليسقطا سويا ويسجلا اول حادث طيران مدني في التاريخ.