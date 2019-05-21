شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تطالب بتعظيم موارد المحافظات والتوزيع العادل للموازنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالتوزيع العادل للموازنات الخاصة بالمحافظات، وألا يكون هناك تفاوت كبير فى حجم الاعتمادات المالية لكل محافظة.

وقال "النويشى"، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة موازنات محافظات دمياط وبورسعيد والإسماعيلية، إن اللجنة تطالب وزارة المالية بموافاتها ببيان عن الموارد الذاتية لكل محافظة، وكيف يمكن تعظيمها، حتى لا تُظلم بعض المحافظات.

وأضاف أنه حتى تنجح جهود الدولة لتطبيق اللامركزية، لا بد من تعظيم موارد كل محافظة، لتستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى والوفاء بالتزاماتها الأساسية. متابعا: "محافظة مواردها الذاتية 900 مليون جنيه، وأخرى مواردها 30 مليونا فقط، هذا الأمر يُحدث فارقا بين ما تستطيع كل محافظة تنفيذه من مشروعات تنموية، لازم مراجعة مرة ثانية، مفيش محافظة تاخد مليارات وأخرى تاخد مليون".

وشدد وكيل لجنة الإدارة المحلية فى حديثه خلال الاجتماع، على حاجة كل محافظة للبحث عن آليات عملية لتعظيم مواردها من مصادر أخرى، حتى تتوفر لها ميزانية كافية تساعدها على تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق التنمية الشاملة.