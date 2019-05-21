شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد الحسينى يطالب وزارة المالية بمراجعة الباب الثانى فى الموازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة المالية بمراجعة الباب الثانى فى الموازنة العامة للدولة، لمنع أى سرقة أو تلاعب فى الأرقام، ومحذرا من وجود أرقام وهمية.

وقال النائب محمد الحسينى، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة محافظة دمياط: "الباب الثانى فى الموازنة فيه مشكلة على مستوى مصر، ما توفره فى المصروف المفروض يزيد فى الإيراد بالضعف، الباب الثانى محتاج صنايعية يعدوه ويراجعوه، وكذلك الباب السادس الخاصة بالاستثمارات، ففى القاهرة مخصص لها 2 مليار و227 مليون، أما محافظة الجيزة فمخصص لها 538 مليون، يعنى ربع القاهرة، رغم أن الجيزة فيها 10 مليون مواطن، وفى دمياط مخصص 343 مليون، رغم أن دمياط محافظة واعدة، ليه التفاوت فى الأرقام بين المحافظات، عايزين نعرف التمويل الذاتى كام فى كل محافظة، وزارة المالية لا تراجع، ولابد أن يكون هناك حساب ربع سنوى لمعرفة ما يتم تنفيذه، الباب الثانى كله سرقة ولا يتم مراجعته، ومخصص له فى الموازنة العامة 60 مليار جنيه ".

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وتابع: "محافظة فيها شوارع تراب تحتاج للرصف ويتم تخصيص مبلغ ضعيف لها، وفى مكان آخر شوارع مرصوفة يتم تكسيرها عشان يصرفوا فلوس تالف الرصف، ايه اللى بيحصل دا؟، أنا أعترض على موازنة محافظة دمياط، المبلغ الموجود لا يؤهلها لأى شىء، وبنظلم المحافظات الضعيفة، لابد أن يكون هناك توزيع عادل لموازنات المحافظات".

واختتم "الحسينى" كلمته، قائلا: "محتاحين مراجعة حقيقية للباب الثانى ..أرجوكم ارحمونا من البابين الثانى والسادس".