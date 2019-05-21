شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس "الرقابة المالية" :التأمين على حياة 23 مليون طالب بالازهر والمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان هناك قرار من مجلس ادارة الهيئة بالاتفاق والتعاون مع فضيلة شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب للتأمين على 2 مليون و200 الف طالب بالمعاهد وجامعة الازهر الشريف.

واشار الى ان هناك قرار اخر من الهيئة بالتأمين على 21 مليون طالب بكافة المدارس بجمهورية مصر العربية وهو ما يعنى انه سيتم التأمين الاجبارى على اكثر من 23 مليون طالب من المدارس والمعاهد الازهرية وجامعة الازهر.

وطالب عمران فى كلمته أمام اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب احمد سمير بتعميم التجربة علي كافة الجامعات المصرية وناشد وزير التعليم العالي بدارسة الامر، واضاف:" سيتم انشاء صندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء للتامين علي الطلاب وسيكون صندوق حكومى تضخ فيه المبالغ التامينية للطلاب".

وكشف عمران ان الطالب في المدارس سيدفع 3 جنيهات شهريا اما طالب الجامعة فسيدفع 50 جنيها سنويا هي قيمة اشتراك التأمين وسيكون التأمين على العجز والحياة وستكون التغطية التامينية للطلاب طوال العام وفى كل الاوقات وليس فترة الدارسة وزمنها فقط.

و أضاف عمران ان الهيئة بصدد اعداد قانون جديد للتامين سيفرض تامين اجباري علي بعض الامور ومنها التامين الاجباري علي المهن وعلي اصول الدولة وعدد اخر من التامينات الاجبارية وطالب بتطبيق قانون الرياضية فيما يخص التامين الاجباري علي الاحداث الرياضية

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