الدولار يتراجع في بنكي التجاري الدولي وأبو ظبي الإسلامي بنهاية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:
تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي التجاري الدولي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.
وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 16.96 جنيه للشراء، و17.06 جنيه للبيع.
وتراجع سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي، قرشين إلى 17.01 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنكي البركة والتعمير والإسكان عند 16.99 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، وكريدي أجريكول،عند 16.97 جنيه للشراء، و17.07 جنيه للبيع.
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