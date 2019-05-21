رئيس الوزراء العراقي: سنرسل وفودا إلى طهران وواشنطن لإنهاء التوترات

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ):

صرح رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الثلاثاء بأنه يعتزم إرسال وفود إلى طهران وواشنطن لإنهاء التوتر بين الطرفين.

وقال، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن العراق "يلعب دور تهدئة في المنطقة وليست وساطة"، وشدد على أن "المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين أكدوا لنا عدم رغبتهم بخوض حرب".

ولفت إلى أنه "لا يوجد أي طرف عراقي يريد دفع الأمور باتجاه الحرب بين واشنطن وطهران".