الداخلية تنفي إلغاء "شهر السماح" لتجديد تراخيص السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران:
نفت وزارة الداخلية ما تردد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام الوزارة بإلغاء مدة الشهر الممنوحة لتجديد تراخيص السيارات عقب انتهائها.
كما نفت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، فرض أية غرامة مالية على رخصة السيارة عن كل يوم تأخير عقب انتهاء ترخيصها.
وأكدت الوزارة أن ما تردد في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلاً، وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين عدم الانسياق خلف الشائعات، واستقاء المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية.
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