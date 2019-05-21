القبض على قائد بجبهة النصرة في هولندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كابيله- (د ب أ):
ألقت السلطات الهولندية القبض على قائد بجبهة النصرة الإسلامية المتطرفة، وذلك على خلفية اتهامات بالإرهاب وارتكاب جرائم حرب في سوريا.
وأعلنت الشرطة الهولندية اليوم الثلاثاء أنه تم القبض على المشتبه به 47 عاما، الذي يحمل كُنية "أبو خضر"، في مدينة كابيله جنوب غربي هولندا بعد تلقي معلومات من ألمانيا.
وأوضحت الشرطة أنه جرت في ألمانيا أيضا ست حملات تفتيش في وقت متزامن في إطار حملة منسقة.
وبحسب البيانات، شاركت الشرطة الألمانية في التحقيقات بسبب تحصلها على إفادات تدين السوري المشتبه في صلته بالإرهاب.
ووفقا للبيانات، فإن المشتبه به كان يقود كتيبة مليشيات خلال المعارك في سورية، ويقيم منذ عام 2014 في هولندا.
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