عاجل/ترامب: أي خطأ من قبل إيران سيلقى ردا بقوة عظيمة

توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يرى أن "إيران أبدت عدوانية كبيرة تجاه الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة"، بأن يلقى أي خطأ من قبل الجمهورية الإسلامية ردا "بقوة عظيمة". وكالات

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