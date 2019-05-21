قاذفات استراتيجية روسية تنفذ مهمة مراقبة قرب شواطئ ألاسكا

نفذت مجموعة من القاذفات الاستراتيجية الروسية بعيدة المدى مهمة مراقبة قرب شواطئ ألاسكا وجزر الأوتيان، شمال غرب الولايات المتحدة.
وقال مصدر بوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، للصحفيين إنأربع طائرات استراتيجية حاملة للصواريخ من طراز "تو-95 إم إس"، تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، "نفذت تحليقات مبرمجة فوق المياه
وأضاف المصدر العسكري الروسي، أن مقاتلات "إف-22" الأمريكية رافقت الطائرات الاستراتيجية الروسية أثناء مراحل معينة من تحليقاتها.
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