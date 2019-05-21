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قاذفات استراتيجية روسية تنفذ مهمة مراقبة قرب شواطئ ألاسكا

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نفذت مجموعة من القاذفات الاستراتيجية الروسية بعيدة المدى مهمة مراقبة قرب شواطئ ألاسكا وجزر الأوتيان، شمال غرب الولايات المتحدة.

وقال مصدر بوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، للصحفيين إن

أربع طائرات استراتيجية حاملة للصواريخ من طراز "تو-95 إم إس"، تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، "نفذت تحليقات مبرمجة فوق المياه
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الدولية من بحار تشوكشي وبيرينغ وأوخوتسك، وكذلك على طول الشواطئ الغربية من ألاسكا والشواطئ الشمالية من جزر الأوتيان".

وأضاف المصدر العسكري الروسي، أن مقاتلات "إف-22" الأمريكية رافقت الطائرات الاستراتيجية الروسية أثناء مراحل معينة من تحليقاتها.

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