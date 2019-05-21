رئيس الوزراء العراقي: وضعنا بدائل استراتيجية حال إغلاق مضيق هرمز

ذكر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، أن بلاده وضعت "بدائل استراتيجية" في حال إغلاق مضيق هرمز، على خلفية التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال عبدالمهدي، في مؤتمر صحفي أسبوعي عقده اليوم الثلاثاء، إن "العراق في مرحلة نقل الرسائل بين واشنطن وطهران ونحاول نزع فتيل الأزمة بين
وأضاف أن "بغداد وضعت بدائل استراتيجية في حال إغلاق مضيق هرمز لتصدير النفط"، مشيرًا إلى أهمية العمل مع كل من إقليم كردستان العراق وتركيا حول إيجاد مسار بديل للصادرات النفطية.
وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة
وتعهدت إيران مرارًا، على لسان كبار مسئوليها السياسيين والعسكريين، بأنها لن تسمح، من خلال إغلاق مضيق هرمز، لأي جهة أخرى بتصدير النفط من الخليج العربي حال تطبيق الولايات المتحدة عقوباتها.
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