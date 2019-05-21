ديلي ميل: صديقة الرئيس بوتين تنجب توأم.. والكرملين يتجاهل

أكدت تقارير في موسكو أن صديقة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ولاعبة الجمباز السابقة، ألينا كابيفا، أنجبت توأما في عيادة كبار الشخصيات المشددة الحراسة.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الكرملين تجاهلالتقارير، لأنه لم يناقش أبدا حياة الرئيس الخاصة مع وسائل الإعلام.
وقالت ديلي ميل إنه جاء في التقارير أنه تم تطهير وتجهيز الطابق الرابع
وأكدت صحفية روسية قريبة من أجهزة الاستخبارات الروسية أن كابيفا أنجبت ولدين توأم، وأن أثناء الولادة تم إحضار عدد لا يحصى من موظفي الخدمة الوقائية الفيدرالية إلى مستشفى الوقاية.
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