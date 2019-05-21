سبب فوز الائتلاف المحافظ بقيادة سكوت موريسون في الانتخابات الفيدرالية، الذعر بين الشعب الأسترالي، حيث قرر عدد كبير منهم الهجرة إلى نيوزيلندا.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن بعد اعلان نتائج انتخابات أستراليا بفوز رئيس الوزراء الأسترالي المحافظ سكوت موريسون، زاد عدد الأستراليين المتصفحين لمواقعالإنترنت الخاصة بالهجرة إلى نيوزيلندا.
وأعلنت وزارة الهجرة النيوزيلندية أن عددًا كبيرًا من الأستراليين تصفحوا موقعها الخاص ويرغبون في الهجرة، وأن عدد المتصفحين ازداد 12 مرة عن المعتاد حيث سجل الموقع 8522 زيارة في اليوم
وقال مدير سلطة الهجرة النيوزيلندية غريغ فورسايث، في بيان له "إن الاستراليون لا يحتاجون تأشيرة الهجرة إلى نيوزيلندا، ما يجعل من الصعب تحديد جدية تلك الرغبة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فوز موريسون في انتخابات أستراليا.. زيادة أعداد طلبات الهجرة لـ نيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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