بعد فوز موريسون في انتخابات أستراليا.. زيادة أعداد طلبات الهجرة لـ نيوزيلندا

سبب فوز الائتلاف المحافظ بقيادة سكوت موريسون في الانتخابات الفيدرالية، الذعر بين الشعب الأسترالي، حيث قرر عدد كبير منهم الهجرة إلى نيوزيلندا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن بعد اعلان نتائج انتخابات أستراليا بفوز رئيس الوزراء الأسترالي المحافظ سكوت موريسون، زاد عدد الأستراليين المتصفحين لمواقع

الإنترنت الخاصة بالهجرة إلى نيوزيلندا.

وأعلنت وزارة الهجرة النيوزيلندية أن عددًا كبيرًا من الأستراليين تصفحوا موقعها الخاص ويرغبون في الهجرة، وأن عدد المتصفحين ازداد 12 مرة عن المعتاد حيث سجل الموقع 8522 زيارة في اليوم

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الذي تلا الانتخابات مقارنة باليوم السابق الذي سجل 715 مرة فقط، وارتفع عدد الاشخاص الذين انتقلوا للخطوة التالية وقدموا تفاصيل لتسجيل رغبتهم في الهجرة من 20 إلى 512 في الفترة نفسها.

وقال مدير سلطة الهجرة النيوزيلندية غريغ فورسايث، في بيان له "إن الاستراليون لا يحتاجون تأشيرة الهجرة إلى نيوزيلندا، ما يجعل من الصعب تحديد جدية تلك الرغبة.