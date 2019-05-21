تجمع المهنيين السودانيين يدعو لإضراب سياسي عام

دعا تجمع المهنيين السودانيين لإضراب سياسي عام بعد إخفاق المفاوضات، ورفض الجيش أن يترأس شخص مدني المجلس السيادي.
وقال التجمع في بيان له، اليوم الثلاثاء: "بهذا ومن أجل إتمام الوصول للانتصار نفتح دفتر الحضور الثوري للإضراب السياسي العام، ونؤكد على أن ترتيباتنا التي ابتدرناها منذ بدايات حراكنا الثوري تُستكمل من أجل تحديد ساعة الصفر وإعلان العصيان المدني والإضراب السياسي العام بجداول معينة".
وأشار إلى أن انتهاء جولة جديدة من التفاوض بين قوى
وأضاف البيان: "إننا في تجمع المهنيين السودانيين نرى أنه لا مناص من إزاحة العربة لينطلق حصان الثورة نحو خط النهاية، فالمجلس
وأخفقت المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، لليوم الثاني على التوالي في تحقيق انفراج فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية في البلاد.
وكان المجلس العسكري والتحالف قد اتفقا في وقت سابق على فترة انتقالية مدتها 3 سنوات قبل إجراء الانتخابات، ولكنهما وصلا إلى طريق مسدود بشأن رئاسة المجلس السيادي ذي السلطة المطلقة في الفترة الانتقالية، وما إذا كانت الأغلبية فيه للمدنيين أم للعسكريين.
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