ريابكوف يبحث مع السفير الإيراني الاتفاق النووي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية، سيرجي ريابكوف، بحث مع السفير الإيراني في موسكو، مهدي سنائي، خطة العمل الشاملة للبرنامج النووي الإيراني.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة بشأن هذا اللقاء، اليوم الثلاثاء:"جرى تبادل للآراء حيال القضايا الحيوية للأجندة الدولية، بما في ذلك الوضع حول خطة العمل الشاملة للبرنامج النووي الإيراني".
من جهته عبر مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الثلاثاء، عن اعتقاده
وقال في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، تعليقًا على التصريح الأخير للناطق باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قال: "هذا لا يتعارض مع الالتزامات (إيران بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة)".
وأردف:"وفقًا لخطة العمل الشاملة المشتركة يحق لإيران تخصيب اليورانيوم بكمية 300 كيلوغرام، والماء الثقيل بحجم
ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أن "الإيرانيين يتحلون بمسئولية كبيرة في الوفاء بالتزاماتهم، ويرجع الفضل أساسًا لهم في أن الاتفاق ما زال قائمًا"، مذكرا أن الاتفاق النووي مع إيران يتكون من شقين، الشق الأول يتعلق بالبرنامج النووي نفسه، والشق الثاني يخص القضايا الاقتصادية.
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