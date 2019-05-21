إضراب يتسبب بإلغاء 300 رحلة تابعة لشركة أليتاليا الإيطالية

ألغت شركة طيران "أليتاليا" الإيطالية المتعثرة نصف رحلاتها المقررة، اليوم الثلاثاء، بسبب إضراب يستمر 24 ساعة في قطاع النقل الجوي.

وألغت الشركة 300 رحلة من وإلى إيطاليا من جدولها.

وتخضع الشركة للإدارة الحكومية منذ عامين، وحصلت على قرض حكومي بـ900 مليون يورو للإبقاء على تشغيلها.

وقامت الحكومة الشعبوية بإرجاء اتخاذ قرار بشأن مستقبل الشركة عدة مرات.

وكان من المفترض أن تقدم شركة "فيروفي ديلو ستاتو" المشغلة لشبكة السكك الحديدية الحكومية عرضاً ملزماً للاستحواذ على أليتاليا قبل الثلاثين من إبريل، إلا أنها لم تتمكن من الاتفاق مع مستثمرين للدخول في شراكة معها. اقرأ أيضاً.. إضراب تحذيري يشل حركة النقل في برلين إلى حد كبير

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